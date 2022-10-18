Заборона на переговори з путіним: Данілов пояснив сенс рішення Зеленського

Україна не вестиме жодних переговорів з путіним

Україна, незважаючи на те, що останнім часом активно "качають" тему переговорів між Києвом і Москвою, прийняла рішення відмовитися від проведення будь-яких переговорів з росією на найвищому рівні доти, доки у влади в росії перебуває владимир путін.

Про це в інтерв’ю Естонській громадській телерадіомовній компанії ERR розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Говорячи про те, що президент України Володимир Зеленський нещодавно затвердив пропозицію РНБО про заборону переговорів з путіним, Данілов наголосив: "РНБО очолює президент, тож це було і його безпосереднє рішення, за яке одноголосно проголосували всі члени РНБО".

Він зазначив, що перший пункт цього рішення РНБО свідчить, що доки президентом російської федерації є путін, з ним Україна не вестиме жодних переговорів.

При цьому Данілов зазначив, що Україна повністю не блокує взаємодії з росією.

"Інші питання, консультації тощо ми виносимо за дужки цього питання. Йдеться саме про путіна", — підкреслив секретар РНБО України.

Як повідомлялося, нещодавно засновник і генеральний директор компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск своїми несподіваними висловлюваннями щодо війни росії проти України спричинив великий скандал.

Незважаючи на заклики до нього ряду відомих людей припинити висловлюватися в подібному ключі, Маск продовжує нагнітати, заявляючи, по суті, про те, що росія завдасть ядерного удару, якщо Україна спробує повернути незаконно окупований рф Крим.