"Що їм ще втрачати?" Ілон Маск знову заговорив про ядерний удар з боку Росії

Бізнесмен прогнозує, що ядерний удар росії стане початком Третьої світової війни.

Американський мільярдер та підприємець Ілон Маск знову висловився щодо України та застосування росією ядерної зброї.

Так в одному зі своїх постів у соцмережі Твіттер бізнесмен заговорив про те, що кремль може пустити в хід зброю масової поразки, якщо зіткнеться з ймовірністю "втратити" Крим.

При цьому він переконаний, що якщо Захід вирішить відповісти на це, розпочнеться третя світова війна.

"Ми вже всіляко санкціонували/відрізали росію, тож їм ще втрачати? Якщо ми завдамо ядерного удару по росії, вони завдадуть ядерного удару по нас, і тоді у нас буде Третя світова війна", — вважає Маск.

Мільйонер висловив переконання, що для росії Крим можна порівняти з Перл-Харбором для США за часів Другої світової війни.

Як повідомлялося раніше, Маск напередодні потрапив у скандал, під час якого відзначився рядом проросійських висловлювань, зокрема він пропонував залишити Крим росії, а також провести повторні "референдуми" у чотирьох українських областях.

При цьому він заявляв, що ядерного потенціалу росії достатньо, щоб знищити Європу та США за пів години, втім, не став заперечувати те, що у Заходу вистачить сил на те, щоб зробити те саме з рф.