"До біса з цим...": Ілон Маск зробив заяву щодо Starlink для України

Компанія продовжить допомагати Україні собі на шкоду

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск, який напередодні влип у скандал через проросійські заяви, мабуть, вирішив виправити ситуацію

Як йдеться у пості у його Твіттер, SpaceX продовжить надавати Україні супутниковий зв’язок Starlink безкоштовно, навіть попри те, що компанія зазнає збитків.

"Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", — написав він.

Як повідомлялося раніше, після того, як Маск виступив із низкою заяв, що відповідають наративам російської пропаганди, з’явилася інформація про те, що українські військові почали відчувати проблеми з роботою Starlink. Після цього у ЗМІ просочилася інформація про те, що Маск запросив фінансування роботи супутникового зв’язку у Пентагону.

Втім, пізніше виявилося, що відповідного листа було передано задовго до скандалу.

У Пентагоні після цього зазначили, що ведуть переговори зі SpaceX та іншими компаніями щодо забезпечення українських військових безперебійним зв’язком.

Сам Маск після цього заявляв, що Starlink залишається єдиною системою зв’язку для військових, яку ще не заглушила Росія. Однак він додав, що росіяни щодня намагаються "вбити" і її.