Маск знайшов ще одне виправдання проблемам у роботі Starlink на фронті

Бізнесмен зробив ще одну дивну заяву щодо систем зв'язку, які працюють на фронті

Американський мільярдер Ілон Маск, який нещодавно заявив, що його компанія більше не спроможна фінансувати термінали інтернет-зв’язку Starlink, заявив, що знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink намагається саме росія.

Про це засновник Tesla та SpaceX у суботу, 15 жовтня, написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи заяви Пентагону щодо того, що для потреб ЗСУ буде знайдено іншу альтернативну систему зв'язку. За його словами, наразі для захисту нормальної роботи системи компанія направила величезні ресурси.

"Starlink — єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті — всі інші мертві. російська федерація активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це, Starlink все одно може загинути", — написав він.

Також він додав, що росіяни намагаються будь-що-будь "вбити" Starlink і зазначив, що на даний момент це єдина система зв'язку, яка ще працює там, де інші давно "померли".

"Є велика різниця між зв'язком у мирних умовах і зв'язком на фронті. Starlink — єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті — решта померла", — написав бізнесмен.

Своєю чергою віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїй промові заявив, що термінали Starlink в Україні, попри заяви Маска щодо припинення їх фінансування, як працювали, так і надалі працюватимуть на фронті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський мільярдер прокоментував перебої в роботі терміналів Starlink на фронті, заявивши, що "на полі бою все засекречено".