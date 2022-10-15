Маск нашел еще одно оправдание проблемам в работе Starlink на фронте

Бизнесмен сделал еще одно странное заявление относительно систем связи, работающих на фронте

Американский миллиардер Илон Маск, недавно заявивший, что его компания больше не способна финансировать терминалы интернет-связи Starlink, заявил, что уничтожить работу системы спутникового интернета Starlink пытается именно россия.

Об этом основатель Tesla и SpaceX в субботу, 15 октября, написал на своей странице в Twitter, комментируя заявления Пентагона о том, что для нужд ВСУ будет найдена другая альтернативная система связи. По его словам, для защиты нормальной работы системы компания направила огромные ресурсы.

"Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте — все остальные мертвые. российская федерация активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы. Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть", — написал он.

Также он добавил, что россияне пытаются во что бы то ни стало "убить" Starlink.

В свою очередь вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своей речи заявил, что терминалы Starlink в Украине, несмотря на заявления Маска о прекращении их финансирования, как работали, так и в дальнейшем будут работать на фронте.

"Есть большая разница между связью в мирных условиях и связью на фронте. Starlink – единственная система связи, которая все еще работает на фронте – остальные умерли", – написал бизнесмен.

Ранее "Телеграф" сообщал, как американский миллиардер прокомментировал перебои в работе терминалов Starlink на фронте, заявив, что "на поле боя все засекречено".