Маск не хоче платити за Starlink для ЗСУ. Чи відімкнуть Україні супутниковий інтернет?

Насправді компанія SpaceX просила профінансувати інтернет для української армії ще у вересні і з Twitter-сварками це не пов'язано

Ілон Маск після нещодавнього репутаційного скандалу, де він у своєму пості у Twitter запропонував віддати Крим росії та провести "референдуми", знову підкинув неприємний сюрприз. Спочатку американський канал CNN повідомив, що компанія Маска, SpaceX, нібито попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць. А вже згодом сам Маск підтвердив цю інформацію, додавши, що просто слідує пораді колишнього посла України у Німеччині Андрія Мельника, де той порадив бізнесмену "йти до біса".

Розбираємося, як позначиться ця новина на зв'язку для українських військових, та чи зникне у них інтернет.

Маск сказав, що дотримується поради Мельника "йти до біса"

SpaceX просила гроші за місяць до "образи"

Загалом в Україну передали близько 20 тис. пристроїв. Маск каже, що це коштувало компанії 80 млн дол. і перевищить 100 млн дол. до кінця року. SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування зв'язку в Україні, якщо американське Міноборони не платитиме у майбутньому. Ціна питання — близько 400 млн дол. протягом наступних 12 місяців.

CNN посилається на документи, які показують, що у вересні SpaceX надіслала листа до Пентагону, де говорить, що більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink і просить Пентагон взяти фінансування на себе. Серед документів є запит, надісланий Маску в липні командувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним щодо надання ще майже 8 тисяч терміналів Starlink.

В окремому листі до Пентагона зовнішній консультант компанії написав: "SpaceX має ухвалити важке рішення. Я не думаю, що вони мають фінансову можливість надати будь-які додаткові термінали чи послуги, про які просив генерал Залужний".

Документи описують витрати і платежі, пов’язані із тисячами терміналів в Україні, а проливають світло на переговори, які надали Україні комунікаційне обладнання та послуги на мільйони доларів.

Американські ЗМІ наводять лист Залужного до Маска з проханням надати ще 8 тисяч терміналів

Хто ще платив за інтернет

Близько 85% із 20 тис. терміналів оплатили повністю чи частково США, Польща, Європейський Союз, USAID, а також інші приватні організації. Вони також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштує 4500 дол. на місяць. Польща придбала 11 тис. 700 терміналів Starlink для України, у тому числі 5 тисяч від державного нафтопереробного підприємства PKN Orlen SA.

"Ми покриваємо вартість регулярного сервісного платежу за кожен із придбаних терміналів. SpaceX пообіцяв покрити вартість обслуговування терміналів, придбаних Orlen, але уряд Польщі покриває повну вартість обслуговування в розмірі близько 50 доларів на місяць для кожного терміналу", — заявив виданню Bloomberg польський урядовець Януш Цешинський.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляв, що країна отримує термінали Starlink безплатно, хоча додав, що між Маском і Агентством міжнародного розвитку США та європейськими організаціями, які надали Україні Starlinks, може бути інша домовленість.

Starlink в Україні: що буде, якщо їх не стане

Термінали Starlink почали прибувати в Україну навесні, суттєво покращивши зв’язок українським військовим в умовах зруйнованих комунікацій. Завдяки зв'язку з супутників історії захисників "Азовсталі" у Маріуполі стали публічними.

"Рішення про те, продовжувати роботу Starlink, чи ні, повністю залежить від однієї людини. Це Ілон Маск. Його не обирали, ніхто не вирішував давати йому ці повноваження. Він має це завдяки технологіям та компанії, яку він створив", — пише CNN.

Таким чином, ми бачимо, що історія з фінансуванням виглядає природно з точку зору бізнесу і виникла ще місяць тому, до скандалу з твітом Маска та його образи на Мельника. Водночас ціну, яку вказав Маск, називають завищеною:

Наразі офіційних коментарів на пропозицію Маска від Пентагону не було, але цитати у ЗМІ зображують ситуацію не дуже радісною для України. CNN пише, що вимога SpaceX роздратувала вище керівництво Пентагону. Високопосадовець Міноборони США зазначив, що SpaceX "має нахабство виглядати героєм", тоді як інші платять високу ціну і тепер виставляє їм рахунок на десятки мільйонів у місяць.

Військовий експерт, полковник Владислав Селезньов, у коментарі "Телеграфу" підкреслив, що знаючи ексцентричну натуру Ілона Маска, треба слідкувати, що він "видасть в ефір через дві години" і, можливо, це є спробою перевірити реакцію світової спільноти. За словами Селезньова, якщо Маск припинить фінансування Starlink, це буде додатковим кейсом для українських дипломатів.

"Чи є у нас альтернативні варіанти? Є, але чи будуть вони настільки ефективними та потужними, щоб забезпечувати той самий сталий безперебійний зв'язок, питання відрите… Не певен, що зараз відбудеться повне блокування цієї мережі. Думаю, що треба спостерігати за ситуацією і готуватися до варіантів застосування інших можливостей, щоб підтримувати комунікацію", — зазначає експерт.

Селезньов додав, що рішення про фінансування приймається на рівні уряду США та потребує певної процедури, оскільки мова йде про виділення бюджетних коштів на військові потреби. Тому потрібен певний час.

"Потрібен певний час, щоб цю заявку обробити, опрацювати варіанти вирішення проблеми, яка виникла. Тому думаю, якась заява у відповідь Пентагону буде. Ми можемо тільки припускали, але ж рішення приймає Пентагон. Думаю, з цього приводу буде окрема заява Пентагону, чи візьме він на себе фінансування, чи можливо інші якісь організації візьмуться за цю справу, чи можливо навіть і волонтерський рух нашої країни закличе до того. Нічому не здивуюсь. Адже згуртованість українського суспільства часто-густо творить дива", — каже він.

Експерт пропонує дочекатися реакції Пентагону, і вже після того відштовхуватися від неї та робити далі якісь прогнози.