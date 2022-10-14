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Маск підтвердив відмову від допомоги Україні та відповів на лайку експосла Мельника

Автор
Юлія Рейтер Юлія Рейтер
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Ілон Маск Новина оновлена 14 жовтня 2022, 13:01
Ілон Маск

Він також прокоментував різку реакцію українського посла на його вислови

Після нещодавного скандалу через вислови американського бізнесмена Ілона Маска щодо війни в Україні ЗМІ повідомили інформацію, що він відмовляється фінансувати супутниковий зв'язок Starlink. Саме тому компанія SpaceX просить у Міноборони США взяти на себе забезпечення цих послуг для України.

Сам мільярдер підтвердив цей факт на своїй сторінці в Twitter. За його словами, обслуговування великої кількості супутників коштує дуже дорого для компанії.

"SpaceX не вимагає відшкодувати минулі витрати, але й не може нескінченно фінансувати існуючу систему і, крім того, направити ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", — заявив Ілон Маск.

Ілон Маск щодо "старлінків"

Крім того, американський політтехнолог Джейсон Джей Смарт нагадав Маску про те, як експосол України в Німеччині Андрій Мельник "послав" його. На це підприємець відреагував словами: "Ми просто дотримуємося його рекомендацій".

Коментар Маска у відповідь Джейсону Смарту

Як повідомляв "Телеграф" раніше, мережа вибухнула жартами щодо висловлювань підприємця Ілона Маска щодо російського вторгення. Користувачі публікують безліч мемів.

Теги:
#Україна #SpaceX #Ілон Маск #ЗСУ #Starlink