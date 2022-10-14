Маск підтвердив відмову від допомоги Україні та відповів на лайку експосла Мельника

Він також прокоментував різку реакцію українського посла на його вислови

Після нещодавного скандалу через вислови американського бізнесмена Ілона Маска щодо війни в Україні ЗМІ повідомили інформацію, що він відмовляється фінансувати супутниковий зв'язок Starlink. Саме тому компанія SpaceX просить у Міноборони США взяти на себе забезпечення цих послуг для України.

Сам мільярдер підтвердив цей факт на своїй сторінці в Twitter. За його словами, обслуговування великої кількості супутників коштує дуже дорого для компанії.

"SpaceX не вимагає відшкодувати минулі витрати, але й не може нескінченно фінансувати існуючу систему і, крім того, направити ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", — заявив Ілон Маск.

Ілон Маск щодо "старлінків"

Крім того, американський політтехнолог Джейсон Джей Смарт нагадав Маску про те, як експосол України в Німеччині Андрій Мельник "послав" його. На це підприємець відреагував словами: "Ми просто дотримуємося його рекомендацій".

Коментар Маска у відповідь Джейсону Смарту

Як повідомляв "Телеграф" раніше, мережа вибухнула жартами щодо висловлювань підприємця Ілона Маска щодо російського вторгення. Користувачі публікують безліч мемів.