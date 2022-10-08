"На полі бою все засекречено": Ілон Маск знайшов виправдання перебоям у роботі терміналів Starlink на фронті

Для бізнесмена більше значення мають фінансові витрати, які несе його компанія.

Американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск, схоже, вирішив остаточно втратити залишки довіри та обожнювання, які мав серед українців.

Такого висновку можна було дійти після публікації британським виданням Financial Times статті, в якій йшлося про перебої в роботі терміналів Starlink, передані бійцям ЗСУ.

Критика збоїв у роботі Starlink

Як відомо, тисячі терміналів Starlink виробництва компанії Маска SpaceX були закуплені урядом США та профінансовані споживачами по всьому світу для того, щоб за їх допомогою ЗСУ могли управляти безпілотниками, отримувати важливі розвіддані та спілкуватися один з одним у районах, де немає інших захищених мереж.

Але, як стверджують автори статті з посиланням на представників української влади, останніми тижнями у роботі "старлінків" сталися перебої. І, найнеприємніше, що це сталося під час прориву українськими бійцями лінії фронту, і навіть під час боїв – а що таке залишитися без зв’язку під час бою? Таке можна побажати лише російським військовим.

За словами ще одного чиновника, проблеми із зв’язком викликали вал "панічних дзвінків" від українських військових на гарячі лінії Starlink.

Звичайно, після такої критики Маск не міг мовчати, але відповідь його прозвучала досить своєрідно: мільярдер вирішив нагадати, що термінали та послуги Starlink були сплачені лише частково, через що його компанія втратила 80 мільйонів доларів, а до кінця року її витрати на термінали та зв’язок перевищать 100 мільйонів доларів. Іншими словами, найбагатша людина світу вирішила почати "економити" на підтримці України — і це при тому, що кілька днів тому була готова витратити 44 млрд "зелених" на покупку Twitter.

Що ж до збоїв у роботі Starlink, то тут Маск знайшов виправдання в "таємності" інформації з полів боїв.

"Щодо того, що відбувається на полі бою, це засекречено", — написав він.

Очевидно, натякаючи на те, що якщо це секретна інформація, то і йому про неї нічого не відомо.

Твіт Маска

При цьому Маска та його обладнання знайшлися і захисники. Так, Роман Синіцин, координатор благодійного фонду Сергія Притули, заявив авторам статті, що проблеми могла виникнути через те, що SpaceX намагається запобігти нецільовому використанню Starlink російськими силами.

За його словами, відключення відбуваються в районах, звільнення яких "ще не стало надбанням громадськості".

Схожу думку висловив і речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він вважає, що SpaceX вимкнула доступ до зв’язку на окупованих територіях, щоб унеможливити користування послугою окупантами.

"На звільнених ЗСУ територіях просто не встигли його включити. Вже незабаром наші військові та мешканці будуть зі зв’язком !" – наголосив Братчук.

Хоч як би там було, але в Україні продовжують працювати близько 18 тисяч станцій Starlink. Вони допомагають українцям завжди бути на зв’язку, а об’єктам критичної інфраструктури — працювати у складних умовах. Як відомо, голова Мінцифри Михайло Федоров звернувся 26 лютого до Ілона Маска з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодився надати обладнання наступного дня. А перша партія абонентських скриньок прибула вже 28 лютого.

Ці факти дозволяють сподіватися, що через деякий час Ілон знову стане колишнім Маском, який стоїть на боці добра в його боротьбі з імперією зла, і що він продовжить допомагати Україні замість того, щоб лізти в політику та давати нікому не потрібні поради.