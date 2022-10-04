Час повертати Каліфорнію! Український баскетболіст наїхав на Ілона Маска

Станіслав Медведенко підказав, як зменшити потік мігрантів у США

Відомий американський мільярдер та винахідник Ілон Маск потрапив у скандал. Він запропонував провести референдум в окупованих областях під наглядом ООН та визначити, кому відійдуть ці території — Україні чи росії.

У соцмережах відповів Ілону Маску легендарний український баскетболіст, дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

"Будь ласка, скажіть Ілону, що час референдуму, чи повертати Каліфорнію до Мексики. Це допоможе зменшити потік мігрантів", — написав Медведенко у Facebook.

Нагадаємо, що Ілон Маск потрапив під роздачу через пост про Україну: мережа вибухнула жартами та мемами.

Як повідомлялося раніше, Маск через початок російського вторгнення в Україну відмовився від покупки Твіттер, зокрема він побоювався, що це призведе до початку третьої світової війни. Ця відмова зрештою призвела до початку судового розгляду.