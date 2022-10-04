Пора возвращать Калифорнию! Украинский баскетболист наехал на Илона Маска

Станислав Медведенко подсказал, как уменьшить поток мигрантов в США

Известный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск попал в скандал. Он предложил провести референдум в оккупированных областях под присмотром ООН и определить, кому отойдут эти территории — Украине или россии.

В соцсетях ответил Илону Маску легендарный украинский баскетболист, двукратный чемпион НБА, Станислав Медведенко.

"Пожалуйста, скажите Илону, что пора референдума, возвращать ли Калифорнию в Мексику. Это поможет уменьшить поток мигрантов", — написал Медведенко в Facebook.

Напомним, что Илон Маск попал под раздачу из-за поста об Украине: сеть взорвалась шутками и мемами.

Как сообщалось ранее, Маск из-за начала российского вторжения в Украину отказался от покупки Твиттер, в частности он опасался, что это приведет к началу третьей мировой войны. Этот отказ в конечном итоге привел к началу судебного разбирательства.