Илон Маск попал под раздачу из-за поста об Украине: сеть взорвалась шутками и мемами

Заявление миллиардера вызвало волну негатива в сети

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск вызвал нешуточные споры в сети своим "планом" завершения российского вторжения в Украину.

В своем посте в Твиттер он предложил отдать Крым россии и провести повторные "референдумы" на оккупированных территориях, но уже с привлечением наблюдателей ООН. Естественно такое заявление от Маска для многих стало неожиданным, а потому на миллиардера обрушился шквал критики.

Пользователи отмалчиваться не стали, а по сети разлетелось множество мемов и шуток. "Телеграф" собрал для читателей лучшие.

После заявлений Маска, многие увидели в его словах нарративы российской пропаганды, что стало поводом для создания тематических изображений.

При этом многие сравнили его позицию с непонятными заявлениями, которые давал ранее Папа Римский.

Некоторые также изобразили Маска в образе кума российского диктатора Виктора Медведчука.

Не стали пользователи сети оставлять без внимания то, что на этот пост отреагировал и сам президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, основным аргументом Маска было то, что население россии в три раза превышает население Украины, а потому наша страна якобы не сможет выстоять во время тотальной войны. Естественно многие с ним не согласились.