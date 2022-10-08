"На поле боя все засекречено": Илон Маск нашел оправдание перебоям в работе терминалов Starlink на фронте

Для бизнесмена более важны финансовые расходы, которые несет его компания

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, похоже, решил окончательно потерять остатки доверия и обожания, которые имел у украинцев.

К такому выводу можно было прийти после публикации британским изданием Financial Times статьи, в которой речь шла о перебоях в работе терминалов Starlink, переданных бойцам ВСУ.

Критика сбоев в работе Starlink

Как известно, тысячи терминалов Starlink производства компании Маска SpaceX были закуплены правительством США и профинансированы потребителями по всему миру для того, чтобы с их помощью ВСУ могли управлять беспилотниками, получать важные разведданные и общаться друг с другом в районах, где нет других защищенных сетей.

Но, как утверждают авторы статьи со ссылкой на представителей украинской власти, в последние недели в работе "старлинков" произошли перебои. И, самое неприятное, что случилось это при прорыве украинскими бойцами линии фронта, и даже во время боев – а что такое остаться без связи во время боя? Такое можно пожелать только русским военным.

По словам еще одного чиновника, проблемы со связью вызвали вал "панических звонков" от украинских военных на горячие линии Starlink.

Конечно, после такой критики Маск не мог молчать, но ответ его прозвучал довольно своеобразно: миллиардер решил напомнить, что терминалы и услуги Starlink были оплачены только частично, из-за чего его компания потеряла 80 миллионов долларов, а до конца года ее расходы на терминалы и связь превысят 100 миллионов долларов. Другими словам, самый богатый человек мира решил начать "экономить" на поддержке Украины – и это при том, что несколько дней назад был готов потратить 44 млрд "зеленых" на покупку Twitter.

Что же касается сбоев в работе Starlink, то здесь Маск нашел оправдание в "секретности" информации с полей боев.

"Что касается того, что происходит на поле боя, это засекречено", — написал он.

Очевидно, намекая на то, что если это секретная информация, то и ему о ней ничего не известно.

Твит Маска

При этом у Маска и его оборудования нашлись и защитники. Так, Роман Синицын, координатор благотворительного фонда Сергея Притулы, заявил авторам статьи, что проблемы могла возникнуть из-за того, что SpaceX пытается предотвратить нецелевое использование Starlink российскими силами.

По его словам, отключения происходят в районах, освобождение которых "еще не стало достоянием общественности".

Схожее мнение высказал и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его мнению, SpaceX выключила доступ к связи на оккупированных территориях, чтобы сделать невозможным пользование услугой оккупантами.

"На освобожденных ВСУ территориях просто не успели его включить. Уже в скором времени наши военные и жители будут со связью!" – подчеркнул Братчук.

Как бы там ни было, но в Украине продолжают работать около 18 тысяч станций Starlink. Они помогают украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры работать в сложных условиях. Как известно, глава Минцифры Михаил Федоров обратился 26 февраля к Илону Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету. Тот согласился предоставить оборудование на следующий день. А первая партия абонентских ящиков прибыла уже 28 февраля.

Данные факты позволяют надеяться, что через некоторое время Илон снова станет прежним Маском, который стоит на стороне добра в его борьбе с империей зла и продолжит помогать Украине вместо того, чтобы лезть в политику и давать никому не нужные советы.