Чим так важливий Starlink для ЗСУ та чи є альтернативи: військовий експерт оцінив заяву Маска

Владислав Селезньов пояснив "Телеграфу" важливість сталого зв'язку на війні проти рф

Не виключено, що заява американського бізнесмена Ілона Маска з приводу того, що він відмовляється фінансувати супутниковий зв'язок Starlink, є своєрідною спробою перевірити реакцію світової спільноти. Втім, загроза відключення від мережі Starlink є суттєвою, оскільки її блокування може відчутно вдарити по Збройним Силам України. Адже для ЗСУ цей супутниковий зв'язок вже став важливим компонентом у протидії росії на війні.

Про це в коментарі "Телеграфу" розказав військовий експерт, полковник Владислав Селезньов.

"Starlink серйозно допомагає українським силам оборони підтримувати зв'язок. Це унікальна система, яка не залежить від дротового зв'язку, від можливостей стаціонарних мереж, які росіяни нищать в першу чергу. Адже вони розуміють, що зв'язок — це нерв армії, який забезпечує швидку комунікацію та синхронізацію дій. Відповідно, за допомогою зв'язку є можливість ефективно синхронізовано. Це стійкий сталий зв'язок. Щодо заяви Маска, знаючи його певну ексцентричну натуру, подивимось, що він видасть в ефір через дві години. Можливо, це така собі спроба перевірити реакцію світової спільноти", — каже він.

Однак, за словами Селезньова, у разі, якщо Маск припинить фінансування Starlink в Україні, це буде додатковим кейсом для українських дипломатів, "тому що зв'язок насправді важливий".

"Чи є у нас альтернативні варіанти? Є, але чи будуть вони настільки ефективними та потужними, щоб забезпечувати той самий сталий безперебійний зв'язок, питання відрите… Не певен, що зараз відбудеться повне блокування цієї мережі. Думаю, що треба спостерігати за ситуацією і готуватися до варіантів застосування інших можливостей, щоб підтримувати комунікацію", — зазначає експерт.

Прогнозуючи можливу реакцію Пентагону на пропозицію Маска щодо фінансування, Владислав Селезньов підкреслив, що таке рішення приймається на рівні уряду США та потребує певної процедури, оскільки мова йде про виділення бюджетних коштів Штатів на військові потреби України.

"Тільки-но з'явилась заява Ілона Маска, але потрібен певний час, щоб цю заявку обробити, опрацювати варіанти вирішення проблеми, яка виникла. Тому думаю, якась заява у відповідь Пентагону буде. Ми можемо тільки припускали, але ж рішення приймає Пентагон. Думаю, з цього приводу буде окрема заява Пентагону, чи візьме він на себе фінансування, чи можливо інші якісь організації візьмуться за цю справу, чи можливо навіть і волонтерський рух нашої країни закличе до того. Нічому не здивуюсь. Адже згуртованість українського суспільства часто-густо творить дива", — каже він.

Відтак експерт пропонує дочекатися реакції Пентагону, і вже після того відштовхуватися від неї та робити далі якісь прогнози.

"Є проблема, треба шукати шляхи її вирішення. Потрібен зв'язок, значить слід шукати. Якщо не Starlink, значить щось інше. Але, звичайно, абсолютно очевидно, що питання забезпечення сталим безперебійним зв'язком нашого війська є пріоритетним на рівні із забезпеченням боєприпасами, сучасною зброєю. Оскільки війна четвертого покоління — це в тому числі війна комунікацій. Тож зв'язок є вкрай важливим", — додає Селезньов.

Нагадаємо, раніше сам Ілон Маск у Twitter стверджував, що допомога Україні коштувала його компанії 80 млн доларів, а до кінця 2022 року сума витрат його підприємства SpaceX досягне і навіть перевищить $100 млн.

Також "Телеграф" повідомляв, що за оцінками користувачів соцмереж, така поведінка компанії SpaceX може бути пов’язана зовсім не з проблемним фінансуванням. Маск, який кілька тижнів поспіль сперечався зі звичайними українцями щодо ймовірного варіанту закінчення війни з рф, просто міг образитися на шквал критики, що обрушився на нього через спроби виставити Україну проросійською країною.