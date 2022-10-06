Ніяк не заспокоїться: Ілон Маск продовжує говорити про Україну та згадав "Партію регіонів"

Відомі люди закликають підприємця зупинити суперечливі вислови щодо України

Нещодавно у мережі розпалився справжній скандал навколо війни в Україні, який викликав засновник і генеральний директор компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск своїми неочікуваними висловами. Цього разу він продовжив виправдання, намагаючись переконати американського посадовця. Підприємець вважає, що спірні регіони самостійно повинні вирішувати, до складу якої країни входити.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter у відповідь на публікацію Ліндсі Грема, полковника і голови сенатського комітету із судової системи США. Той закликав Маска нарешті зрозуміти, що в будь-якому випадку російська федерація вторгнулася в Україну і це факт. На це підприємець відповів, що, звичайно, більша частина областей України хоче бути у тому ж складі, що був встановлений у 1991 році, але треба підтримати ті території, які хочуть від'єднатися.

"Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми повинні в будь-якому конкретному конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу росії", — йдеться в повідомленні.

У наступній публікації мільярдер також навів приклад електоральної карти України 2012 року, де синім кольором представлені регіони, які в більшості підтримують "проросійські партії", явно маючи на увазі "Партію регіонів". При цьому він додав, що не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли би приєднатися до російської федерації, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів би.

Публікації Ілона Маска в Twitter щодо України

На такі висловлювання і представлені факти йому відповів, зокрема, Пол Массаро, старший політичний радник Гельсінської комісії США. Він у свою чергу поділився з Ілоном Маском картою результатів голосування в Україні внаслідок проведення Всеукраїнського референдуму в 1991 році.

"Це карта голосування за незалежність України в 1991 році. Кожен регіон проголосував за незалежність, включно з Кримом. Будь ласка, припиніть з цим", — закликав він Маска.

Публікація Пола Массаро в Twitter щодо України

Як повідомляв "Телеграф" раніше, після того, як Ілон Маск запропонував віддати Крим росії та провести повторні "референдуми" на окупованих територіях із залученням спостерігачів ООН, мережа вибухнула чисельними жартами. Ми зібрали добірку найкращих мемів.