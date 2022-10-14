Маск не хочет платить за Starlink для ВСУ. Отключат ли Украине спутниковый интернет?

На самом деле компания SpaceX просила профинансировать интернет для украинской армии еще в сентябре и с Twitter-ссорами это не связано

Илон Маск после недавнего репутационного скандала, где он в своем посту в Twitter предложил отдать Крым россии и провести "референдумы", снова подбросил неприятный сюрприз. Сначала американский канал CNN сообщил, что компания Маска, SpaceX, якобы предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц. А уже вскоре сам Маск подтвердил эту информацию, добавив, что просто следует совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, где тот посоветовал бизнесмену "идти к чертям".

Разбираемся, как скажется эта новость на связи для украинских военных, и исчезнет ли у них интернет.

Маск сказал, что следует совету Мельника "идти к чертям"

SpaceX просила деньги за месяц до "обиды"

Всего в Украину было передано около 20 тыс. устройств. Маск говорит, что это обошлось компании в 80 млн дол. и превысит 100 млн. дол. к концу года. SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование связи в Украине, если американское Минобороны не будет платить в будущем. Цена вопроса – около 400 млн дол. в течение последующих 12 месяцев.

CNN ссылается на документы, показывающие, что в сентябре SpaceX направила письмо в Пентагон, где говорила, что больше не может продолжать финансировать сервис Starlink и просит Пентагон взять финансирование на себя. Среди документов есть запрос, отправленный Маску в июле командующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным относительно предоставления еще почти 8 тысяч терминалов Starlink.

В отдельном письме Пентагону внешний консультант компании написал: "SpaceX должно принять тяжелое решение. Я не думаю, что они имеют финансовую возможность предоставить какие-либо дополнительные терминалы или услуги, о которых просил генерал Залужный ".

Документы описывают расходы и платежи, связанные с тысячами терминалов в Украине, проливают свет на переговоры, которые предоставили Украине коммуникационное оборудование и услуги на миллионы долларов.

Американские СМИ приводят письмо Залужного в Маску с просьбой предоставить еще 8 тысяч терминалов

Кто еще платил за интернет

Около 85% из 20 тысяч терминалов оплатили полностью или частично США, Польша, Европейский Союз, USAID, а также другие частные организации. Они также оплачивали около 30% подключения к интернету, которое стоит 4500 долларов. на месяц. Польша приобрела 11 700 терминалов Starlink для Украины, в том числе 5 тысяч от государственного нефтеперерабатывающего предприятия PKN Orlen SA.

"Мы покрываем стоимость регулярного сервисного платежа за каждый из приобретенных терминалов. SpaceX пообещал покрыть стоимость обслуживания терминалов, приобретенных Orlen, но правительство Польши покрывает полную стоимость обслуживания в размере около 50 долларов в месяц для каждого терминала", — заявил изданию Bloomberg польский чиновник Януш Цешинский.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что страна получает терминалы Starlink бесплатно, хотя добавил, что между Маском и Агентством международного развития США и предоставившими Украине Starlinks европейскими организациями может быть другая договоренность.

Starlink в Украине: что будет, если терминалов не станет

Терминалы Starlink начали прибывать в Украину весной, существенно улучшив связь украинских военных в условиях разрушенных коммуникаций. Благодаря связи со спутников истории защитников "Азовстали" в Мариуполе стали публичными.

"Решение о том, продолжать работу Starlink или нет, полностью зависит от одного человека. Это Илон Маск. Его не выбирали, никто не решал давать ему эти полномочия. У него есть это благодаря технологиям и компании, которую он создал", — пишет CNN .

Таким образом, мы видим, что история с финансированием выглядит естественно с точки зрения бизнеса и возникла еще месяц назад, до скандала с твитом Маска и его обиды на Мельника. В то же время, цену, которую указал Маск, называют завышенной:

Пока официальных комментариев по предложению Маска от Пентагона не было, но цитаты в СМИ изображают ситуацию не очень радостной для Украины. CNN пишет, что требование SpaceX разозлило высшее руководство Пентагона. Высокопоставленный чиновник Минобороны США отметил, что SpaceX "имеет наглость выглядеть героем", тогда как другие платят высокую цену и теперь выставляет им счет на десятки миллионов в месяц.

Военный эксперт, полковник Владислав Селезнев, в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что зная эксцентрическую натуру Илона Маска, нужно следить, что он "выдаст в эфир через два часа" и, возможно, это попытка проверить реакцию мирового сообщества. По словам Селезнева, если Маск прекратит финансирование Starlink, это станет дополнительным кейсом для украинских дипломатов.

"Есть ли у нас альтернативные варианты? Есть, но будут ли они настолько эффективными и мощными, чтобы обеспечивать ту самую постоянную бесперебойную связь, вопрос открыт… Не уверен, что сейчас произойдет полная блокировка этой сети. Думаю, что надо наблюдать за ситуацией и готовиться к вариантам применения других возможностей, чтобы поддерживать коммуникацию", — отмечает эксперт.

Селезнев добавил, что решение о финансировании принимается на уровне правительства США и требует определенной процедуры, поскольку речь идет о выделении бюджетных средств на военные нужды. Поэтому нужно время.

"Нужно определенное время, чтобы эту заявку обработать, проработать варианты решения возникшей проблемы. Поэтому думаю, какое-то ответное заявление Пентагона будет. Мы можем только предполагали, но решение принимает Пентагон. Думаю, по этому поводу будет отдельное заявление Пентагона, или возьмет он на себя финансирование, возможно ли другие какие-то организации возьмутся за это дело, возможно даже и волонтерское движение нашей страны призовет к тому. Ничему не удивлюсь. Ведь сплоченность украинского общества сплошь и рядом творит чудеса", — говорит он.

Эксперт предлагает дождаться реакции Пентагона и уже после того отталкиваться от нее и делать дальше какие-то прогнозы.