Маск подтвердил отказ от помощи Украине и ответил на ругань экс-посла Мельника

Он также прокомментировал резкую реакцию украинского посла на его высказывания

После недавнего скандала из-за высказываний американского бизнесмена Илона Маска по поводу войны в Украине СМИ сообщили информацию, что он отказывается финансировать спутниковую связь Starlink. Именно поэтому компания SpaceX просит у Минобороны США взять на себя обеспечение этих услуг для Украины.

Сам миллиардер подтвердил этот факт на своей странице в Twitter. По его словам, обслуживание большого количества спутников обходится очень дорого для компании.

"SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных, чем обычные домохозяйства. Это глупо", — заявил Илон Маск.

Илон Маск относительно "старлинков"

Кроме того, американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт напомнил Маску о том, как экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник "послал" его. На это предприниматель отреагировал словами: "Мы просто придерживаемся его рекомендаций".

Комментарий Маска в ответ Джейсону Смарту

Как сообщал "Телеграф" ранее, сеть взорвалась шутками по поводу высказываний предпринимателя Илона Маска по поводу российского вторжения. Пользователи публикуют множество мемов.