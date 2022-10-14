Обиделся? Компания Илона Маска отказалась помогать Украине - CNN

Всего Украина получила около 20 тысяч спутниковых интернет-терминалов от SpaceX

Американский миллиардер Илон Маск, ранее встрявший в серьезный скандал из-за позиции по войне в Украине, отказывается от дальнейшего финансирования терминалов интернет-связи Starlink для нашей страны. Об этом свидетельствуют документы с прошением SpaceX к Пентагону — насчет оплаты работы данных спутников.

Информацию сообщает CNN, ссылаясь на полученное от анонимных источников письмо, которое было адресовано специалистам Минобороны США. В нем указано, что компания Маска якобы больше не может самостоятельно дальше обеспечивать работу Starlink. Для этого требуются денежные вливания со стороны.

"Мы не в состоянии дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы на протяжении неопределенного периода времени", — сообщается в документе, подписанном директором государственных продаж SpaceX.

Дополнительно к этому прошению представители Маска якобы прикрепили еще летнее прошение за подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного насчет предоставления Украине еще 8 тысяч Starlink.

Отметим, что сам Маск в Twitter утверждал, что помощь Украине обошлась его компании в 80 млн долларов, а до конца 2022 года сумма расходов достигнет и даже превысит 100 тысяч.

Многие пользователи сети считают, что такое поведение компании SpaceX может быть связано отнюдь не с проблемным финансированием. Илон Маск, который несколько недель подряд спорит с обычными украинцами насчет необходимого исхода войны с рф, попросту мог обидеться на шквал критики, обрушившийся на него из-за попыток выставить Украину пророссийской страной.

Напомним, что интернет-терминалы Starlink действительно являются незаменимым источником связи для украинских военных на поле боя. Однако не так давно на Херсонском направлении произошел серьезный сбой в их работе, который Маск уже попытался оправдать.

Также "Телеграф" рассказывал, что американский миллиардер мог проводить личный разговор с диктатором путиным, прежде чем предоставить общественности свой план по "мирному урегулированию" войны в Украине. Как известно, в сухом остатке он предложил Украине смириться с аннексией Крыма и принять нейтралитет по отношению к НАТО.