К скандалу с Илоном Маском причастен лично путин? Что говорит миллиардер

Миллиардер слухи отрицает

В СМИ появилась информация о том, что американский миллиардер и изобретатель Илон Маск перед тем, как вляпаться в скандал со своим мирным планом для Украины, напрямую говорил с российским диктатором владимиром путиным.

Как сообщает Vice, об этом сообщил основатель консалтинговой компании по политическим рискам Ян Бреммер во внутренней рассылке. По его словам, Маск сказал ему, что якобы путин готов к переговорам, но только в том случае, если Украина останется нейтральной страной и признает аннексию Крыма и четырех областей, в которых недавно провели "референдумы".

При этом Бреммер сообщил, что путин якобы сказал Маску, что эти цели будут достигнуты несмотря ни на что, вплоть до применения ядерного оружия, в случае, если Украина попытается деоккупировать Крым силой.

Он также сообщил, что Маск после этого сказал, что "необходимо сделать все, чтобы избежать такого исхода".

Бреммер предположил, что именно после этого разговора Маск и обнародовал скандальные сообщения в Твиттер.

Сам миллиардер эту информацию опровергает и говорит, что общался с путиным лишь раз и это было около 18 месяцев назад, а темой обсуждения был космос.

Как сообщалось ранее, заявления Маска о необходимости завершить войну по сути на российских условиях вызвали масштабный скандал в сети, а свое несогласия выразили даже многие политики.

Несмотря на это миллиардер продолжил гнуть свою линию и даже вспомнил о выборах в 2012 году.