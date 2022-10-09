"Эти люди — никто": мэр Днепра сравнил Илона Маска с Коломойским

Мэр Днепра считает, что бизнесмены должны заниматься бизнесом

Скандальные заявления американского миллиардера Илона Маска по поводу Украины и россии, а также ядерной войны породили масштабное обсуждение в сети, а свое мнение высказали уже многие известные лица, как в Украине, так и за ее пределами.

Прокомментировать заявления Маска решил и мэр Днепра Борис Филатов, который сравнил его слова с заявлениями украинского олигарха Игоря Коломойского.

"Давайте последний раз про Илона Маска и забудем, ок? Расскажу вам всем, как человек из большого бизнеса, что происходит с людьми, когда они начинают пухнуть от денег", — написал он.

Он напомнил, что пару лет назад Коломойский давал много интервью, в которых, в том числе, касался и вопросов геополитики. В частности, говорил, что НАТО боится россии.

"Конечно, Илон Маск не компрадор и жулик, а, быть может, заработал свои миллиарды не коррупцией с аферами, а мозгами и технологиями. Но… Психотип один", — добавил Филатов.

По его словам, таким людям иногда становится скучно и они начинают думать, что "поймали Бога за бороду".

"Что со своими вонючими бабками они могут раздавать советы, лезть в политику, рассказывать Украине, что делать с Россией, а Китаю с Тайванем. Ну и читать морали посторонним только потому, что у тебя больше нулей на банковском счёте", — добавил он.

При этом мэр Днепра не считает, что их мнение в непрофильной для них теме слушать не стоит.

"В действительности, эти люди — никто. Просто бессмысленные кошельки. Потому, что бизнесмены должны зарабатывать деньги, управленцы — командовать, доктора — лечить, а учителя — учить", — написал он.

Напомним, заявления Маска о мирном соглашении между Украиной и россией получили реакцию и от Белого дома. В частности пресс-секретарь президента Джо Байдена заявляла, что США продолжат действовать, как и раньше, по принципу "ничего об Украине без самой Украины".