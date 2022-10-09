"Ці люди — ніхто": мер Дніпра порівняв Ілона Маска з Коломойським

Мер Дніпра вважає, що бізнесмени мають займатися бізнесом

Скандальні заяви американського мільярдера Ілона Маска з приводу України та росії, а також ядерної війни породили масштабне обговорення в мережі, а свою думку висловили вже багато відомих осіб як в Україні, так і за її межами.

Прокоментувати заяви Маска вирішив і мер Дніпра Борис Філатов, який порівняв його слова із заявами українського олігарха Ігоря Коломойського.

"Давайте востаннє про Ілона Маска і забудемо, ок? Розкажу вам усім, як людина з великого бізнесу, що відбувається з людьми, коли вони починають пухнути від грошей", — написав він.

Він нагадав, що кілька років тому Коломойський давав багато інтерв’ю, в яких зокрема стосувався і питань геополітики. Зокрема говорив, що НАТО боїться росію.

"Звичайно, Ілон Маск не компрадор і шахрай, а, можливо, заробив свої мільярди не корупцією з аферами, а мізками та технологіями. Але... Психотип один", — додав Філатов.

За його словами, таким людям іноді стає нудно і вони починають думати, що "зловили Бога за бороду".

"Що зі своїми смердючими бабами вони можуть роздавати поради, лізти в політику, розповідати Україні, що робити з Росією, а Китаю з Тайванем. Ну і читати моралі стороннім тільки тому, що в тебе більше нулів на банківському рахунку", — додав він.

При цьому мер Дніпра не вважає, що їхню думку у непрофільній для них темі слухати не варто.

"Насправді ці люди — ніхто. Просто безглузді гаманці. Тому, що бізнесмени повинні заробляти гроші, управлінці — командувати, лікарі — лікувати, а вчителі — навчати", — написав він.

Нагадаємо, заяви Маска про мирну угоду між Україною та Росією отримали реакцію і від Білого дому. Зокрема, прессекретар президента Джо Байдена заявляла, що США продовжать діяти, як і раніше, за принципом "нічого про Україну без самої України".