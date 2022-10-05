У Білому домі відреагували на "план Маска" щодо війни в Україні: деталі

Бачення розвитку ситуації відомого винахідника та американських політиків кардинально різняться

У Білому домі категорично не згодні зі скандальною позицією мільйонера та глави компанії Tesla Ілона Маска, який днями запропонував свій варіант закінчення повномасштабної війни між рф та Україною. За словами речника команди Байдена Карін Жан-П’єр, США продовжать діяти, як і раніше, за принципом "нічого про Україну без самої України".

Про це представниця американського президента заявила під час одного з останніх брифінгів для преси, повідомляє "Телеграф". Жан-П’єр підкреслила, що уряд Сполучених Штатів неодноразово доводив свою підтримку та повагу до України, а також повністю виступає за збереження суверенітету нашої країни.

"Ми не збираємося говорити про Україну без України, — наголосила прессекретар Білого дому. — Їм [Києву] приймати рішення, коли справа дійде до дипломатії чи переговорів".

Таким чином у Вашингтоні опосередковано підтвердили, що ідеї про врегулювання війни між Україною та рф, запропоновані Маском, не використовуватимуться командою Байдена.

Як відомо, керівник Tesla днями заявив, що потрібно якнайшвидше завершити військовий конфлікт мирними переговорами. В результаті, певен Маск, Україні доведеться поступитися Кримом, а також проголосити свій нейтралітет. Крім цього, він виступив за проведення чергового "референдуму" на Донбасі та в Криму, щоправда вже під наглядом представників ООН, де люди могли б висловитися за те, в якій країні вони хочуть жити.

Така пропозиція призвела користувачів соцмереж до цього обурення. Не зміг промовчати навіть український президент Володимир Зеленський.

Також "Телеграф" розповідав, як пройшла остання особиста розмова Зеленського та Джо Байдена та що за питання піднімалися.