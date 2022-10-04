Поворознюк знайшов, що сказати американцю

Скандальний президент "Інгульця" Олександр Поворознюк, слова якого стали основою для хіта про президента України Володимира Зеленського, висловився про неоднозначні коментарі американського мільярдера Ілона Маска.

Відповідна заява Поворознюка доступна на його сторінці в Instagram. Президент футбольного клубу розкритикував американця.

"Слава Україні! Слава ЗСУ! Хочу звернутися до Ілона Маска після його голосування у Twitter. Хочеться сказати тільки одне. Ти такий багатий, але такий дурний. Пішов ти на хутір метеликів ловити, за російським військовим кораблем. Слава Україні!", — заявив Поворознюк.

Нагадаємо, 3 жовтня Маск оприлюднив пост у Twitter, у якому запропонував свій варіант "мирної угоди" між Україною та росією та прикріпив до нього опитування. Зокрема, серед варіантів, які він запропонував, значиться проведення референдумів в окупованих областях України під наглядом ООН. На це відреагував навіть президент України, а користувачі в мережі висміяли мільярдера.

Додамо, на скандальну посаду Ілона відреагували навіть в українському спорті.