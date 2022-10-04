Поворознюк нашел, что сказать американцу

Скандальный президент "Ингульца" Александр Поворознюк, слова которого стали основой для хита про президента Украины Владимира Зеленского, высказался о неоднозначных комментариях американского миллиардера Илона Маска.

Соответствующее заявление Поворознюка доступно на его странице в Instagram. Президент футбольного клуба раскритиковал американца.

"Слава Украине! Слава ЗСУ! Хочу обратиться к Илону Маску после его голосования в Twitter. Хочется сказать только одно. Ты такой богатый, но такой дурак. Пошел ты на хутор бабочек ловить, за русским военным кораблем. Слава Украине!", — заявил Поворознюк.

Напомним, 3 октября Маск обнародовал пост в Twitter, в котором предложил свой вариант "мирного соглашения" между Украиной и россией и прикрепил к нему опрос. В частности среди вариантов, которые он предложил, значится проведение референдумов в оккупированных областях Украины под присмотром ООН. На это отреагировал даже президент Украины, а пользователи в сети высмеяли миллиардера.

Добавим, на скандальный пост Илона отреагировали даже в украинском спорте.