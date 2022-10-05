В Белом доме отреагировали на "план Маска" насчет войны в Украине: детали

Видения развития ситуации известного изобретателя и американских политиков кардинально различаются

В Белом доме категорически не согласны со скандальной позицией миллионера и главы компании Tesla Илона Маска, на днях предложившего свой вариант окончания полномасштабной войны между рф и Украиной. По словам пресс-секретаря команды Байдена Карин Жан-Пьер, США продолжат действовать, как и раньше, по принципу "ничего об Украине без самой Украины".

Об этом представительница американского президента заявила во время одного из последних брифингов для прессы, передает "Телеграф".

Жан-Пьер подчеркнула, что правительство Соединенных Штатов не раз доказывало свою поддержку и уважение Украины, а также всецело выступает за сохранение суверенитета нашей страны.

"Мы не собираемся говорить об Украине без Украины, — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома. — Им [Киеву] принимать решения, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров".

Таким образом в Вашингтоне косвенно подтвердили, что идеи об урегулировании войны между Украиной и рф, предложенные Маском, использоваться командой Байдена не будут.

Как известно, руководитель Tesla на днях заявил, что нужно как можно быстрее завершить военный конфликт мирными переговорами. В их результате, уверен Илон Маск, Украине придется уступить Крым, а также провозгласить свой нейтралитет. Помимо этого он выступил за проведение очередного "референдума" на Донбассе и в Крыму, правда уже под наблюдением представителей ООН, где люди могли бы высказаться за то, в какой стране они хотят жить.

Такое предложение привело пользователей соцсетей в настоящее негодование. Не смог промолчать даже украинский президент Владимир Зеленский.

Также "Телеграф" рассказывал, как прошел последний личный разговор Зеленского и Джо Байдена и что за вопросы поднимались.