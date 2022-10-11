До скандалу з Ілоном Маском причетний особисто путін? Що каже мільярдер

Мільярдер чутки заперечує

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що американський мільярдер та винахідник Ілон Маск перед тим, як вляпатися у скандал зі своїм мирним планом для України, прямо розмовляв із російським диктатором володимиром путіним.

Як повідомляє Vice, про це повідомив засновник консалтингової компанії з політичних ризиків Ян Бреммер у внутрішній розсилці. За його словами, Маск сказав йому, що нібито путін готовий до переговорів, але тільки в тому випадку, якщо Україна залишиться нейтральною країною та визнає анексію Криму та чотирьох областей, у яких нещодавно провели "референдуми".

При цьому Бреммер повідомив, що путін нібито сказав Маску, що цих цілей буде досягнуто незважаючи ні на що, аж до застосування ядерної зброї, якщо Україна спробує деокупувати Крим силою.

Він також повідомив, що Маск після цього сказав, що "необхідно зробити все, щоб уникнути такого результату".

Бреммер припустив, що саме після цієї розмови Маск і оприлюднив скандальні повідомлення у Твіттері.

Сам мільярдер цю інформацію спростовує та каже, що спілкувався з путіним лише раз і це було близько 18 місяців тому, а темою обговорення був космос.

Як повідомлялося раніше, заяви Маска про необхідність завершити війну по суті на російських умовах викликали масштабний скандал у мережі, а свою незгоду висловили навіть багато політиків.

Попри це, мільярдер продовжив гнути свою лінію і навіть згадав про вибори у 2012 році.