Відмова Маска допомагати Україні: Пентагон нарешті відреагував

У Пентагоні зазначають, що SpaceX не єдина компанія, яка може дати зв’язок Україні

Оборонне відомство США підтвердило інформацію про те, що контактувало з американським мільярдером Ілоном Маском щодо роботи супутникової мережі Starlink над Україною. Це сталося після того, як SpaceX попросила Пентагон взяти на себе забезпечення цих послуг.

Про це повідомила заступник представника Пентагону Сабріна Сінгх, чиї слова цитує журналістка Кейтлін Дорнбос. За її словами, відомство перебуває "на зв’язку" з компанією Маска щодо роботи супутникової мережі над Україною.

Водночас вона зазначила, що є й інші компанії, які можуть надати аналогічні послуги.

"Я не уповноважена називати компанії, з якими ми ведемо переговори, але ми знаємо, що є не лише SpaceX", — каже вона.

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Маск зробив досить багато, щоб дозволити Україні вистояти у найбільш кризові моменти.

"Україна знайде рішення, щоб Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв’язок", — написав він.

Нагадаємо, після недавнього скандалу із заявами Маска щодо "референдумів" на окупованих територіях України, SpaceX відмовилася від фінансування супутникового зв’язку Starlink в Україні та звернулася до Пентагону. Попри те, що серед причин такого рішення називають різкі висловлювання колишнього після України в Німеччині Андрія Мельника, проте насправді відповідного листа було передано до оборонного відомства США за місяць до цього.