Отказ Маска помогать Украине: Пентагон наконец отреагировал

В Пентагоне отмечают, что SpaceX не единственная компания, которая может дать связь Украине

Оборонное ведомство США подтвердило информацию о том, что контактировало с американским миллиардером Илоном Маском по поводу работы спутниковой сети Starlink над Украиной. Это произошло после того, как SpaceX попросила у Пентагона взять на себя обеспечение этих услуг.

Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, чьи слова цитирует журналистка Кейтлин Дорнбос. По ее словам, ведомство пребывает "на связи" с компанией Маска относительно работы спутниковой сети над Украиной.

Вместе с тем она отметила, что существуют и другие компании, которые могут оказать аналогичные услуги.

"Я не уполномочена называть компании, с которыми мы ведем переговоры, но мы знаем, что есть не только SpaceX", — говорит она.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Маск сделал достаточно много, чтобы позволить Украине выстоять в наиболее кризисные моменты.

"Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь", — написал он.

Напомним, после недавнего скандала с заявлениями Маска относительно "референдумов" на оккупированных территориях Украины, SpaceX отказалась от финансирования спутниковой связи Starlink в Украине и обратилась к Пентагону. Несмотря на то, что среди причин такого решения называют резкие высказывания бывшего после Украины в Германии Андрея Мельника, однако на самом деле соответствующее письмо было передано в оборонное ведомство США за месяц до этого.