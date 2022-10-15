"Черт с ним...": Илон Маск сделал заявление по Starlink для Украины

Компания продолжит помогать Украине себе в ущерб

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск, который накануне влип в скандал из-за пророссийских заявлений, видимо решил исправить ситуацию

Как говорится в посте в его Твиттер, SpaceX продолжит предоставлять Украине спутниковую связь Starlink бесплатно, даже несмотря на то, что компания терпит убытки.

"Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство", — написал он.

Как сообщалось ранее, после того как Маск выступил с рядом заявлений, соответствующих нарративам российской пропаганды, появилась информация о том, что украинские военные начали испытывать проблемы с работой Starlink. После этого в СМИ просочилась информация о том, что Маск запросил финансирование работы спутниковой связи у Пентагона.

Впрочем, позже оказалось, что соответствующее письмо было передано задолго до скандала.

В Пентагоне после этого отметили, что ведут переговоры с SpaceX и другими компаниями по поводу обеспечения украинских военных бесперебойной связью.

Сам Маск после этого заявлял, что Starlink остается единственной системой связи для военных, которую еще не заглушила россия. Однако он добавил, что россияне ежедневно пытаются "убить" и ее.