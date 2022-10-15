"Вистачить пів години": Маск знову відзначився неоднозначною заявою щодо російського ядерного удару

Американський бізнесмен знову продемонстрував свою неоднозначну позицію щодо війни між рф та Україною

Мільярдер та засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск, який нещодавно заявив, що його компанія більше не спроможна фінансувати термінали інтернет-зв’язку Starlink, знову зробив неприємну для України заяву.

На своїй сторінці у Twitter він заявив, що завдяки своєму ядерному потенціалу росія здатна знищити Сполучені Штати Америки та всю Європу загалом лише за пів години. Водночас він додав, що Захід спроможний на рівнозначний удар у відповідь на російські дії.

Крім того, американський бізнесмен відзначив, що переважна більшість людей чомусь дотепер цього не усвідомлюють.

"росія здатна повністю знищити США та Європу ядерним ударом менш ніж за пів години. І навпаки. Дивно, як багато людей не знають про це", — написав він.

Мільярдер також додав, що застосування ядерної зброї було б безумством. Рівно таким самим безумством він назвав "доведення до подібної ситуації".

Варто нагадати, що раніше Ілон Маск вже коментував ймовірність застосування росією ядерної зброї проти України. За його словами, ризики початку ядерного конфлікту дуже швидко зростають і реально можливість виникнення такої ситуації наближається вкрай стрімко.

Також засновник Tesla та SpaceX звертав увагу світової спільноти на тему територіального конфлікту між рф та Україною. Маск наголошував, що дійти миру ці країни матимуть змогу виключно завдяки проведенню так званих повторних "референдумів" на території окупованого Донбасу, Запорізької та Херсонської областей під наглядом комісії ООН. Крім того, мільярдер пропонував Україні залишити Крим росії.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Ілон Маск міг особисту поспілкуватися з російським диктатором володимиром путіним перед тим, як оголосити про свій план так званого вирішення ситуації між рф та Україною щодо окупованих територій "днр", "лнр", Запоріжжя, Херсонщини та Криму.