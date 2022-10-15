"Хватит полчаса": Маск снова отметился неоднозначным заявлением по поводу российского ядерного удара

Американский бизнесмен вновь продемонстрировал свою неоднозначную позицию по поводу войны между рф и Украиной

Миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, недавно заявивший, что его компания больше не способна финансировать терминалы интернет-связи Starlink, снова сделал неприятное для Украины заявление.

На своей странице в Twitter он заявил, что благодаря своему ядерному потенциалу россия способна уничтожить Соединенные Штаты Америки и всю Европу всего за полчаса. В то же время он добавил, что Запад способен на равнозначный ответный удар на российские действия.

Кроме того, американский бизнесмен отметил, что подавляющее большинство людей почему-то до сих пор этого не осознают.

"россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как многие люди не знают об этом ", — написал он.

Миллиардер также добавил, что применение ядерного оружия было бы безумием. Ровно таким же безумием он назвал "доведение до подобной ситуации".

Стоит напомнить, что ранее Илон Маск уже комментировал возможность применения россией ядерного оружия против Украины. По его словам, риски начала ядерного конфликта очень быстро растут и реально возможность возникновения такой ситуации приближается очень быстро.

Также основатель Tesla и SpaceX обращал внимание мирового сообщества на тему территориального конфликта между рф и Украиной. Маск отмечал, что прийти к миру эти страны смогут исключительно благодаря проведению так называемых повторных "референдумов" на территории оккупированного Донбасса, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Кроме того, миллиардер предлагал Украине покинуть Крым россии.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Илон Маск мог лично пообщаться с российским диктатором владимиром путиным перед тем, как объявить о своем плане так называемого решения ситуации между рф и Украиной относительно оккупированных территорий "днр", "лнр", Запорожья, Херсонщины и Крыма.