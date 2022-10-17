"Что им еще терять?" Илон Маск вновь заговорил о ядерном ударе со стороны россии

Бизнесмен прогнозирует, что ядерный удар россии станет началом Третьей мировой войны

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вновь высказался относительно Украины и применения россией ядерного оружия.

Так в одном из своих постов в соцсети Твиттер, бизнесмен заговорил о том, что кремль может пустить в ход оружие массового поражения, если столкнется с вероятностью потерять Крым.

При этом он убежден, что если Запад решит ответить на это, то начнется третья мировая война.

"Мы уже всячески санкционировали/отрезали россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по россии, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет Третья мировая война", — считает Маск.

Миллионер выразил убеждение, что для россии Крым можно сравнить с Перл-Харбором для США во времена Второй мировой войны.

Как сообщалось ранее, Маск накануне угодил в скандал, во время которого отличился рядом пророссийских высказываний, в том числе он предлагал оставить Крым россии, а также провести повторные "референдумы" в четырех украинских областях.

При этом он заявлял, что ядерного потенциала россии достаточно, чтобы уничтожить Европу и США за полчаса, впрочем, не стал отрицать то, что у Запада хватит сил на то, чтобы сделать то же самое с рф.