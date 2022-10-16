Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук пояснив, чому зараз переговори між Росією та Україною неможливі

Останнім часом знову почали "качати" тему переговорів між Києвом та Москвою.

Періодично "впрягається" Туреччина, робляться закидання через трампістів типу Маска, путін запевняє, що росія нібито "відкрита для переговорів".

Давайте закриємо тему. Переговори з росіянами можливі лише при ряді умов.

Перше – якщо український президент Зеленський відкликає свій указ про неможливість переговорів із країною-агресором, допоки нею керує путін.

Друге – ми розглянемо можливість переговорів, якщо кацапи та колаборанти заберуть свої дупи з нашої землі, включаючи Крим, славне українське місто Севастополь та окуповані території материкової України.

Третє – якщо відбудеться видача міжнародних воєнних злочинців для трибуналу.

Плюс – виплата Україні репарацій.

Ось після виконання цього ми подумаємо про переговори.