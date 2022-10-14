Нові удари по Україні, переговори та зерновоз проти Кримського мосту: що наговорив путін в Астані

путін погрожує закриттям гуманітарних коридорів і каже, що переговори з Байденом не потрібні

Президент росії володимир путін зробив низку нових гучних заяв на прес-конференції журналістам в Астані. У Казахстані в ці хвилини відбувається саміт Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії (НУМДА). Туди прибули також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, він уже півтори години розмовляв із російським диктатором, як повідомляє Reuters, обговорювалося також продовження зернової угоди. Також в Астані зараз перебуває емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані.

Учора на саміті путін додав атмосфери теорії змов, заявивши про "золотий мільярд", а сьогодні пообіцяв закінчити мобілізацію в росії за два тижні. Ми коротко зібрали для вас головне із сьогоднішнього виступу російського диктатора:

Мобілізація

"Заходи з мобілізації" будуть завершені протягом двох тижнів, а у "найближчому майбутньому" потреби розширювати масштаби немає. За словами путіна, зараз мобілізовано 222 тисячі осіб, 33 тисячі з них – перебувають у підрозділах, а 16 тисяч виконують бойові завдання.

За словами путіна, мобілізація потрібна тому, що лінія зіткнення з українськими військами становить 1,1 тисячі кілометрів і "охороняти її лише контрактниками неможливо". путін заявив, що всі призвані повинні пройти підготовку, також він доручить радбезу провести інспекцію того, як триває підготовка.

Переговори

"В української влади зникло бажання вести переговори, як тільки російські війська відійшли від Києва. росія завжди говорила, що відкрита до переговорів".

Водночас путін заявив, що поки не бачить потреби у переговорах з президентом США Джо Байденом, поки немає базису для перемовин. Не до кінця вирішено і питання про поїздку на G20.

Кримський міст

У кремлівській історії про підрив Кримського мосту з’явився зерновоз. Один із російських журналістів запитав путіна про можливість закриття зернових коридорів у зв’язку із заявами, що морем могла нібито пройти вибухівка.

"ФСБ констатувала, що, швидше за все, вибухівку для НП на Кримському мості було відправлено морем — але поки невідомо, чи використовувався зерновоз. Якщо з’ясується, що зерновий коридор використовувався для підготовки терактів, це поставить під питання зернову угоду, але поки що такої інформації немає ".

"Відповідь росії проста: закриємо, і справа з кінцем. Але треба спочатку це встановити достовірно. Такої інформації немає".

Не шкодує про початок "спецоперації"

російський президент володимир путін заявив, що не шкодує про початок так званої "спецоперації" в Україні.

"Мої дії правильні… Я хочу, щоб було зрозуміло. Те, що відбувається сьогодні, малоприємно, м’яко кажучи. Але все те саме ми отримали б трохи пізніше, тільки в гірших для нас умовах. Так що ми діємо правильно і вчасно", — сказав путін.

росія не ставила завдання знищити Україну

"Ми не ставимо перед собою завдання зі знищення України. Україна перекрила воду до Криму. Військам довелося зайти і відкрити воду до Криму. Це приклад логіки наших дій. Не зробили б ось цієї дії, не було б протидії", — сказав путін.

"Далі видно буде": Про нові удари

путін сказав, що на цей час нема потреби у нових масованих ударах по Україні, зараз складаються інші завдання.

"З 29 намічених об’єктів, 7 не було вражено. І по них завдаються нові удари. Але це не масовані удари. А далі буде видно", — сказав путін.

Крок, який може призвести до катастрофи

путін сказав, що якщо війська іноземних держав зайдуть в Україну і вступлять у пряме зіткнення з армією росії, то це буде "небезпечний крок, який може призвести до катастрофи", але не уточнив, що саме може статися.