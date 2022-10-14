Новые удары по Украине, переговоры и зерновоз против Крымского моста: что наговорил путин в Астане

путин угрожает закрытием гуманитарных коридоров и говорит, что переговоры с Байденом не нужны

президент россии владимир путин сделал ряд новых громких заявлений на пресс-конференции журналистам в Астане. В Казахстане в эти минуты проходит саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Туда прибыли также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он уже полтора часа говорил с российским диктатором, как сообщает Reuters, обсуждалась также продление зернового соглашения. Также в Астане сейчас находится эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

Вчера на саммите путин добавил атмосферы теории заговоров, заявив о "золотом миллиарде", а сегодня пообещал закончить мобилизацию в россии за две недели. Мы коротко собрали для вас главное из сегодняшнего выступления российского диктатора:

Мобилизация

"Мероприятия по мобилизации" будут завершены в течение двух недель, а "в обозримом будущем" необходимости расширять масштабы нет. По словам путина, сейчас мобилизованы 222 тысячи человек, 33 тысячи из них – находятся в подразделениях, а 16 тысяч выполняют боевые задания.

По словам путина, мобилизация нужна потому что линия соприкосновения с украинскими войсками составляет 1,1 тысячи километров и "охранять ее только контрактниками невозможно". Путин заявил, что все призываемые должны пройти подготовку, также он поручит совбезу провести инспекцию того, как идет подготовка

Переговоры

"У украинских властей пропало желание вести переговоры, как только российские войска отошли от Киева. россия всегда говорила, что открыта к переговорам".

В то же время путин заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом, нет пока базиса для переговоров. Не до конца решен и вопрос о поездке на G20.

Крымский мост

В кремлевской истории о подрыве Крымского моста появился зерновоз. Один из российских журналистов спросил путина о возможности закрытия зерновых коридоров в связи с заявлениями, что по морю могла якобы пройти взрывчатка.

"ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для ЧП на Крымском мосту была отправлена морем — но пока неизвестно, использовался ли зерновоз. Если выяснится, что зерновой коридор использовался для подготовки терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку, но пока такой информации нет".

"Ответ россии простой: закроем, и дело с концом. Но надо сначала это установить достоверно. Такой информации нет".

Не сожалеет о начале "спецоперации"

российский президент владимир путин заявил, что не жалеет о начале так называемой "спецоперации" в Украине.

"Мои действия правильные… Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно", — сказал путин.

россия не ставила задачу уничтожить Украину

"Мы не ставим перед собой задачу по уничтожению Украины. Украина перекрыла воду в Крым. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Это пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы противодействия", — сказал путин.

"Дальше видно будет": О новых ударах

путин сказал, что на данный момент нет необходимости в новых массированных ударах по Украине, сейчас состоят другие задачи.

"Из 29 намеченных объектов, 7 не было поражено. И по ним наносятся новые удары. Но это не массированные удары. А дальше видно будет", — сказал путин.

Шаг, который может привести к катастрофе

путин сказал, что если войска иностранных государств зайдут в Украину и вступят в прямое столкновение с армией рф, то это будет "опасный шаг, который может привести к катастрофе", но не уточнил что именно может произойти.