Когда Украина будет готова к переговорам с россиянами - Михаил Макарук
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Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук объяснил, почему сейчас переговоры между россией и Украиной невозможны
В последнее время опять начали "качать" тему переговоров между Киевом и Москвой.
Периодически "впрягается" Турция, делаются забросы через трампистов типа Маска, путин уверяет, что россия якобы "открыта для переговоров".
Давайте закроем тему. Переговоры с россиянами возможны лишь при ряде условий.
Первое – если украинский президент Зеленский отзовет свой указ о невозможности переговоров со страной-агрессором, пока ей управляет путин.
Второе – мы рассмотрим возможность переговоров, если кацапы и коллаборанты заберут свои задницы с нашей земли, включая Крым, славный украинский город Севастополь и оккупированные территории материковой Украины.
Третье – если произойдет выдача международных военных преступников для трибунала.
Плюс – выплата Украине репараций.
Вот после выполнения всего этого мы подумаем о переговорах.
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