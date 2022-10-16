Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук объяснил, почему сейчас переговоры между россией и Украиной невозможны

В последнее время опять начали "качать" тему переговоров между Киевом и Москвой.

Периодически "впрягается" Турция, делаются забросы через трампистов типа Маска, путин уверяет, что россия якобы "открыта для переговоров".

Давайте закроем тему. Переговоры с россиянами возможны лишь при ряде условий.

Первое – если украинский президент Зеленский отзовет свой указ о невозможности переговоров со страной-агрессором, пока ей управляет путин.

Второе – мы рассмотрим возможность переговоров, если кацапы и коллаборанты заберут свои задницы с нашей земли, включая Крым, славный украинский город Севастополь и оккупированные территории материковой Украины.

Третье – если произойдет выдача международных военных преступников для трибунала.

Плюс – выплата Украине репараций.

Вот после выполнения всего этого мы подумаем о переговорах.