У росії знову просять Україну про переговори

Прессекретарка Міністерства закордонних справ росії марія захарова, яка вже раніше обурено висловлювалася про позицію української влади щодо переговорного процесу, знову про них заговорила. За її словами, рф відкрита до обговорення з Україною.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА-Новости" з посиланням на її слова. Вона зазначила, що позиція російської федерації не змінюється щодо переговорів — вони б хотіли їхнього поновлення.

"Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент", — заявила марія захарова.

Що саме вона має на увазі під словами про "поточні реалії" — сказати важко. Додаткових коментарів з цього приводу захарова не робила.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський нібито пом'якшив позицію щодо переговорів з росією після підштовхування з боку Сполучених Штатів — зараз до умов переговорів вже не входить звільнення президента рф володимира путіна з його посади.

Крім того, шеф-редактора видання "OBOZREVATEL" Орест Сохар розповів, чи справді Захід намагається підштовхнути Україну до переговорного процесу з росією.