Переговори України та росії: чи підштовхуватиме Захід Київ сісти за стіл

Україні поки нема про що говорити з росіянами

Попри чутки про те, що Захід намагається підштовхнути Україну до переговорів з росією, нині ймовірність того, що вони відбудуться вкрай мала.

Про це в ефірі проєкту "Орестократія" шеф-редактора видання "OBOZREVATEL" Ореста Сохара розповів радник міністра внутрішніх справ України та виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Він вважає, що найближчим часом Захід не закликатиме Україну до переговорів із росіянами і вважає подібну перспективу "нереалістичною".

"Сьогоднішня заява піскова (прессекретар російського диктатора дмитро пісков, — ред.), дослівно він сказав, що "ми готові до переговорного процесу, який завершиться на наших умовах", — сказав Денисенко.

Радник глави МВС також додав, що в нинішніх умовах просто відсутній предмет для торгу, а тому вести переговори ніхто не буде.

Як повідомлялося раніше, у США та НАТО припустили, що Україна зможе сісти за стіл переговорів із росією, але це буде вже після повернення Херсона. Таким чином, вона зможе вести діалог з позиції сили.

В Україні ж своєю чергою досить чітко пояснили, що зараз вести переговори з росіянами просто нема про що.