Переговори США та росії в Туреччині: стала відома мета американців

Розмови про врегулювання конфлікту в Україні не передбачається

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс знаходиться в турецькій столиці, місті Анкара, куди він прибув, щоб зустрітися із представником зовнішньої російської розвідки сергієм наришкіним. Темою обговорення є наслідки будь-якого застосування ядерної зброї Росією в Україні.

Розмови Вільяма Бернса з колегою про врегулювання конфлікту в Україні не передбачалося. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на представника Білого дому.

"Жодних переговорів він не веде. Він не обговорює врегулювання війни в Україні", — сказав чиновник на умовах анонімності.

Зазначається, що Бернс має намір підняти питання про несправедливо затриманих громадян Сполучених штатів на території росії.

За інформацією джерела, Україна була заздалегідь поінформована про подорож директора ЦРУ до Анкари.

Нагадаємо, що в Індонезії на полях саміту G20 президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін обговорили загрозу застосування ядерної зброї росією на території України. Обидва лідери дійшли єдиної думки.