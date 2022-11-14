Вперше з початку вторгнення: США та росія проводять переговори в Туреччині, що відомо

Наразі залишається невідомим, хто під час дискусії представляє сторону Штатів

В Анкарі (Туреччина) розпочався переговорний процес між представниками російської федерації та Сполучених Штатів Америки. Публічно інформацію щодо спланованої зустрічі не розголошували.

Відповідну інформацію у понеділок, 14 листопада, посилаючись на власні джерела, оприлюднило видання "Комерсант". Варто відзначити, що діалог представників росії та США відбувається вперше з дня повномасштабного вторгнення рф в Україну. Публічно зустріч анонсована не була.

Що стосується російської сторони, то на переговорах її представляє директор Служби зовнішньої розвідки сергій наришкін. Хто прибув до Анкари від Штатів поки залишається невідомим.

Як під час розмови із журналістами розповів речник президента росії дмитро пєсков, інформацію щодо проведення діалогу з американською стороною поки ні підтвердити, ні спростувати не може. Турецькі чиновники зустріч делегатів також не коментують.

Варто відзначити, що останній раз зустріч делегації від рф та США пройшла ще 10 січня в Женеві. Там представники двох країн обговорювали питання гарантій безпеки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як прес-секретар американського лідера Джейк Салліван наголосив, що вважає неприйнятними умови росії для проведення діалогу, водночас США діє по принципу "нічого про Україну без України". Про це він сказав під час своєї зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленський під час відвідин Києва вперше з початку повномасштабної війни з рф.