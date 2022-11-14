Переговоры США и россии в Турции: стала известна цель американцев

Разговора об урегулировании конфликта в Украине не предполагается

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс находится в турецкой столице, городе Анкара, куда он прибыл, чтобы встретиться с представителем внешней российской разведки сергеем нарышкиным. Темой обсуждение являются последствия любого применения ядерного оружия россией в Украине.

Разговора Уильяма Бернса с коллегой об урегулировании конфликта в Украине не предполагалось. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

"Никаких переговоров он не ведет. Он не обсуждает урегулирование войны в Украине", — сказал чиновник на условиях анонимности.

Отмечается, что Бернс намерен поднимать вопрос о несправедливо задержанных гражданах Соединенных штатов на территории россии.

По информации источника, Украина была заранее проинформирована о поездке директора ЦРУ в Анкару.

Напомним, что в Индонезии на полях саммита G20 президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили угрозу применения ядерного оружия россией на территории Украины. Оба лидеры пришли к единому мнению.