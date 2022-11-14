Впервые с начала вторжения: США и россия проводят переговоры в Турции, что известно

Пока остается неизвестным, кто во время дискуссии представляет сторону Штатов

В Анкаре (Турция) начался переговорный процесс между представителями российской федерации и Соединенных Штатов Америки. Публично информацию о спланированной встрече не разглашали.

Соответствующую информацию в понедельник, 14 ноября, ссылаясь на собственные источники, обнародовало издание "Коммерсант". Стоит отметить, что диалог представителей россии и США проходит впервые со дня полномасштабного вторжения рф в Украину. Публично встреча анонсирована не была.

Что касается российской стороны, то на переговорах ее представляет директор Службы внешней разведки сергей нарышкин. Прибывший в Анкару от Штатов пока остается неизвестным.

Как во время разговора с журналистами рассказал представитель президента россии дмитрий песков, информацию о проведении диалога с американской стороной пока ни подтвердить, ни опровергнуть не может. Турецкие чиновники встречу делегатов также не комментируют.

Стоит отметить, что последний раз встреча делегации от россии и США прошла еще 10 января в Женеве. Там представители двух стран обсуждали вопросы гарантий безопасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, как пресс-секретарь американского лидера Джейк Салливан подчеркнул, что считает неприемлемыми условия россии для проведения диалога, в то же время США действует по принципу "ничего об Украине без Украины". Об этом он сказал во время своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во время посещения Киева впервые с начала полномасштабной войны с рф.