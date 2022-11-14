Байден и Си Цзиньпин общались три часа: сделано заявление по ядерному оружию и Украине
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Лидеры США и КНР считают, что ядерная война никогда не должна быть развязана
Сегодня в Индонезии на полях саммита G20 состоялась встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Оба лидера обсудили ситуацию в Украине и выступили против угроз применения ядерного оружия на территории страны.
Президент Соединенных Штатов в ходе беседы упомянул безответственные угрозы россии применить оружие массового поражения. Оба президента согласились, что ядерная война никогда не должна быть развязана и победителей в ней быть не может. Об этом сообщается на сайте официальном сайте Белого дома.
"Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и что ее нельзя выиграть, и подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине", — говорится в сообщении.
Также Байден заявил Си Цзиньпину, что США продолжат конкурировать с КНР, но соперничество не должно перерасти в конфликт и что Соединенные Штаты и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи.
Напомним, что россия может применить ядерное оружие не по территории Украины, а над ней. Стало известно, какими могут быть последствия для нашей страны.