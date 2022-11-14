Байден и Си Цзиньпин общались три часа: сделано заявление по ядерному оружию и Украине

Лидеры США и КНР считают, что ядерная война никогда не должна быть развязана

Сегодня в Индонезии на полях саммита G20 состоялась встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Оба лидера обсудили ситуацию в Украине и выступили против угроз применения ядерного оружия на территории страны.

Президент Соединенных Штатов в ходе беседы упомянул безответственные угрозы россии применить оружие массового поражения. Оба президента согласились, что ядерная война никогда не должна быть развязана и победителей в ней быть не может. Об этом сообщается на сайте официальном сайте Белого дома.

"Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и что ее нельзя выиграть, и подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине", — говорится в сообщении.

Также Байден заявил Си Цзиньпину, что США продолжат конкурировать с КНР, но соперничество не должно перерасти в конфликт и что Соединенные Штаты и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи.

Напомним, что россия может применить ядерное оружие не по территории Украины, а над ней. Стало известно, какими могут быть последствия для нашей страны.