россия может взорвать ядерную бомбу в космосе, пишет Financial Times: что будет с Украиной

СМИ рассказали о мощном оружии, которое может применить путин

В россии постоянно угрожают Украине и миру применением ядерного оружия. Эксперты предполагают, что в случае развития такого сценария в нашей стране могут образоваться непригодные для жизни территории, однако некоторые западные аналитики считают, что россия может применить ЯО не совсем "традиционным" способом.

Как пишет издание Financial Times, применить ядерное оружие оккупанты могут не по территории Украины, а над ней, а именно в космосе. В материале указывается, что при подрыве ядерного заряда в космосе образуется электромагнитный импульс, который может вывести из строя всю электронику. Таким образом, на территории, над которой произойдет такой взрыв, вероятно не будет работать не гражданское, не военное оборудование.

В частности, в Херсонской области в следствии такого удара могут быть выведены из строя системы, управляющие плотинами, отключится свет, вода и отопление. Перестать работать могут даже автомобили. Однако, отмечается, что в случае такого хода россии НАТО может решиться на коллективный ответ.

"Непредсказуемое побочное влияние на атмосферу Земли, окружающую среду, спутники и население должно стать весомой причиной для активизации статьи 5 о совместной обороне", — заявил экс сотрудник американского Минобороны Роджер Пардо-Мауэр.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что экс-командующий американскими войсками Бен Ходжес заявил, что в случае если рф применит ядерное оружие, НАТО будет реагировать.

Также мы писали о том, что лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что угрозы ядерным оружием являются "красной линией".