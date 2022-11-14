росія знайшла ще один спосіб обійти санкції: що вигадали в кремлі

рф хоче підключити один з банків до системи SWIFT

У рамках переговорів рсії з представниками ООН щодо "зернової угоди", країна-агресор порушила питання про підключення до SWIFT свого держбанку "Россільгоспбанк", який з червня 2022 року відключений від платіжної системи.

Інформацію про це підтвердив заступник міністерства закордонних справ росії Сергій Вершинін. За його словами, подібні обговорення ведуться вже не вперше. Про це повідомляє російське видання ТАРС.

"Ми обговорюємо це не вперше, тому що, на мій погляд, перепідключення "Россільгоспбанку", яке забезпечує більшість транзакцій з сільськогосподарських питань, сільськогосподарських операцій, є ключовим питанням. Без цього, звичайно, ми просто не можемо просуватися вперед... Ми над цим працюємо, і ми цього добиватимемося», — сказав вершинин.

Він також підкреслив, що існують конкретні опрацювання того, як можна відкривати кореспондентські рахунки в низці зарубіжних банків — Citibank і JPMorgan як тимчасову функцію. Водночас заступник глави МЗС росії заявив, що дана опція можлива тільки як тимчасова, а справжнє рішення, на його думку, це перепідключення "Россільгоспбанку" до системи фінансових повідомлень SWIFT.

Водночас український агросектор очікує продовження "зернової угоди", дія якої підійде до кінця 19 листопада 2022 року. Заступник голови Всеукраїнської агарної ради (ВАС) Денис Марчук вважає, що пролонгація можливості виходу українських кораблів з українських портів вигідна всім учасникам "зернової угоди".

"У цьому нас підтримують і ООН і Туреччина. Вже підтверджено, що зерновий коридор може ефективно працювати та без представника країни-агресора", — сказав Марчук.

На думку заступника голови ВАС, до угоди слід було б підключити, крім портів Великої Одеси, інші інфраструктурні об’єкти. Наприклад, Миколаївський порт. У ході переговорів це питання порушуватиметься.

Нагадаємо, що 29 жовтня, після того, як військові кораблі Чорноморського флоту росії зазнали атаки у тимчасово окупованому Севастополі, росія заявила, що припиняє участь у "зерновій угоді". Проте вже через кілька днів росія повернулася до "зернової угоди".