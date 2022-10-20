Санкції України проти відомих росіян: опубліковано указ Зеленського та повні списки

Олігарх Абрамович став особою з "відкладеними" санкціями

Україна ввела черговий санкційний пакет проти росії, її громадян та організацій, а також країн, які підтримують агресора. Загалом у список обмежень потрапили 3781 особа, 2407 з них — фізособи. Серед них фігурують такі прізвища як Абрамович, Прохоров, Керімов та інші.

Відповідні укази зі списками у четвер, 20 жовтня, були оприлюднені на офіційному сайті президента Володимира Зеленського. Варто відзначити, що крім росіян до переліку підсанкційних потрапили громадяни Німеччини, ПАР, Словаччини, Франції та інших країн, які підтримують агресію рф проти України.

"До санкційного списку потрапили російські олігархи та бізнесмени. Зокрема, Аркадій та Борис Ротенберги з сім'ями, Ковальчуки, Роман Абрамович, Володимир Лісін, Сулейан Керімов, Іскандер Махмудов, Мамут, Леонід Федун, Алекперов, Тимченко, Прохоров, Олена Батуріна, Касперський, Євген Гінер (співвласник українського обленерго та готелю Прем'єр) Палас у Києві) Володимир Потанін та інші", — йдеться в документах.

Що стосується такої відомої особистості, як Роман Абрамович, який нібито допомагав Україні під час переговорного процесу з росіянами, то поблизу його прізвища у президентському указі є певна примітка, котра вказує на те, що українські санкції проти нього будуть застосовуватися виключно після того, як відбудеться процедура обміну полоненими та тілами загиблих в результаті російської агресії воїнів.

Варто відзначити, що досить цікавим видався той факт, що до санкційних списків не потрапив російський бізнесмен Олег Дерипаскі, адже він є власником великої кількості активів, що зареєстровані в Україні.

Окрім цього, обмеження не торкнулися й співвласника "Альфа-банку" Михайла Фрідмана, хоча дві його доньки до списків все ж потрапили. Крім них обмеження тепер застосовані проти путінської коханки Аліни Кабаєвої, політолога сергія маркова, функціонерів "днр" та " лнр", сина прокремлівського чиновника миколи патрушева, а також сина ідеолога рашизму олександра дугіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у Сполучених Штатах Америки ввели низку обмежень проти російських чиновників, до списку яких увійшли голова центробанку ельвіра набіулліна та її заступники.