Санкции Украины против известных россиян: опубликован указ Зеленского и полные списки

Олигарх Абрамович стал лицом с "отложенными" санкциями

Украина ввела очередной санкционный пакет против россии, ее граждан и организаций, а также поддерживающих агрессора стран. В список ограничений попали 3781 человек, 2407 из них — физлица. Среди них фигурируют такие фамилии, как Абрамович, Прохоров, Керимов и другие.

Соответствующие указы со списками в четверг, 20 октября, были опубликованы на официальном сайте президента Владимира Зеленского. Следует отметить, что кроме россиян в перечень подсанкционных попали граждане Германии, ЮАР, Словакии, Франции и других стран, поддерживающих агрессию россии против Украины.

"В санкционный список попали российские олигархи и бизнесмены. В частности, Аркадий и Борис Ротенберги с семьями, Ковальчуки, Роман Абрамович, Владимир Лисин, Сулейан Керимов, Искандер Махмудов, Мамут, Леонид Федун, Алекперов, Тимченко, Прохоров, Елена Батурина, Касчук, Евгений Гинер (совладелец украинского облэнерго и гостиницы Премьер) Палас в Киеве) Владимир Потанин и другие”, — говорится в документах.

Что касается такой известной личности, как Роман Абрамович, якобы помогавший Украине во время переговорного процесса с россиянами, то вблизи его фамилии в президентском указе есть определенное примечание, указывающее на то, что украинские санкции против него будут применяться исключительно после того, как состоится процедура обмена пленными и телами погибших в результате российской агрессии воинов

Стоит отметить, что довольно интересным показался тот факт, что в санкционные списки не попал российский бизнесмен Олег Дерипаски, ведь он владелец большого количества зарегистрированных в Украине активов.

Кроме этого, ограничения не коснулись и совладельца "Альфа-банка" Михаила Фридмана, хотя две его дочери в списки все же попали. Кроме них ограничения теперь применены против путинской любовницы Алины Кабаевой, политолога сергея маркова, функционеров "днр" и "лнр", сына прокремлевского чиновника николая патрушева, а также сына идеолога рашизма александра дугина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Соединенных Штатах Америки ввели ряд ограничений против российских чиновников, в список которых вошли глава центробанка эльвира набиуллина и ее заместители.