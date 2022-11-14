россия нашла еще один способ обойти санкции: что придумали в кремле

рф хочет подключить один из банков к системе SWIFT

В рамках переговоров россии с представителями ООН относительно "зернового соглашения", страна-агрессор подняла вопрос о подключении к SWIFT своего госбанка "Россельхозбанк", который с июня 2022 отключен от платежной системы.

Информацию об этом подтвердил заместитель министерства иностранных дел россии сергей вершинин. По его словам, подобные обсуждения ведутся уже не в первый раз. Об этом сообщает российские издание ТАСС.

"Мы обсуждаем это не впервые, потому что, с моей точки зрения, переподключение "Россельхозбанка", которое обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед… Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться", — сказал вершинин.

Он также подчеркнул, что существуют конкретные проработки того, как можно открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков — Citibank и JPMorgan, в качестве временной функции. В тоже время замглавы МИД рф заявил, что данная опция возможна только как временная, а настоящее решение, по его мнению, это переподключение "Россельхозбанка" к системе финансовых сообщений SWIFT.

В то же время украинский агросектор ожидает продления "зерновой сделки", действие которого подойдет к концу 19 ноября 2022. Заместитель председателя Всеукраинского агарного совета (ВАС) Денис Марчук считает, что пролонгация возможности выхода украинских кораблей из украинских портов выгодна всем участникам "зернового соглашения".

"В этом нас поддерживают и ООН, и Турция. Уже подтверждено, что зерновой коридор может эффективно работать и без представителя страны-агрессора", – сказал Марчук.

По мнению заместителя главы ВАС, к соглашению следовало бы подключить кроме портов Большой Одессы другие инфраструктурные объекты. К примеру, Николаевский порт. В ходе переговоров этот вопрос будет подниматься.

Напомним, что 29 октября, после того, как военные корабли Черноморского флота рф подверглись атаке во временно оккупаированной Севастополе, россия заявила, что приостанавливает участие в "зерновом соглашении". Однако уже спустя несколько дней рф вернулась к "зерновому соглашению".