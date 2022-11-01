Турецкие сухогрузы продолжили вывозить зерно из Украины вопреки российским угрозам

Турция поставила россию в известность о том, что коридор должен продолжать работу

Турецкие сухогрузы продолжают вывозить из Украины продовольствие по "зерновому коридору" даже несмотря на то, что россия заявила о приостановке своего участия в сделке.

Как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, чьи слова приводят местные СМИ, турецкая сторона поставила россиян в известность о том, что работа коридора продолжается и сухогрузы под флагом его страны будут продолжать вывозить зерно.

Он напомнил, что по этому маршруту из украинских портов выходит лишь урожай зерновых, а коридор используется для гуманитарной помощи. Об этом также был проинформирован российский министр обороны сергей шойгу, который должен донести это до руководства россии.

"Мы ожидаем от них ответов сегодня или завтра. Мы напомнили нашим собеседникам, что эти меры не должны быть сорваны, не должны вызывать никаких проблем, и мы не должны снова возвращаться к началу", — сказал Акар.

Напомним, 29 октября россия заявила, что более не будет принимать участие в сделке, аргументировав свое решение атакой беспилотников на базу черноморского флота в Севастополе.

Впрочем, президент Турции Реджеп Эрдоган позже заявил, что сделает все возможное для того, чтобы сделка продолжала функционировать. После этого судна с зерном продолжили выходить из портов.

1 ноября он поговорил с российским диктатором владимиром путиным, который назвал ему условия возвращения россии к зерновой сделке.