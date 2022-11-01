Киев должен дать гарантии: путин озвучил Эрдогану наглое условие возобновления "зерновой сделки"

В россии продолжают утверждать, будто Украина использовала коридор для запуска беспилотников

Российский диктатор владимир путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно функционирования "зернового коридора" в которых фактически попросил, чтобы Украина не трогала черноморский флот.

Как сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, стороны провели "подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договорённостей по вывозу зерна из черноморских портов".

Он отметил, что путин рассказал Эрдогану, что якобы Украина при поддержке "западных кураторов" использовала коридор для ударов по черноморскому флоту россии. Диктатор утверждает, что находившиеся там корабли обеспечивали безопасное функционирование маршрута, однако не стал упоминать, что с них осуществлялись запуски крылатых ракет по мирным украинским городам.

Также путин призвал к детальному расследованию обстоятельств атаки на черноморский флот и получить от Украины гарантии соблюдения зерновой сделки в плане неиспользования коридора в военных целях. Лишь после этого россия согласится говорить о возобновлении участия в соглашении.

Кроме того диктатор пожаловался на невыполнение второй части договоренностей о разблокировании экспорта российских удобрений.

Тем временем в ООН сообщили, что участники соглашения договорились не планировать прохождение суден с зерном по коридору на 2 ноября.

Как сообщалось ранее, 29 октября россия заявила, что более не будет принимать участие в сделке, аргументировав свое решение атакой беспилотников на базу черноморского флота в Севастополе.

Эрдоган позже заявил, что сделает все возможное для того, чтобы сделка продолжала функционировать. После этого судна с зерном продолжили выходить из портов.