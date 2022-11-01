Київ має дати гарантії: путін озвучив Ердогану нахабну умову поновлення "зернової угоди"

У росії продовжують стверджувати, ніби Україна використала коридор для запуску безпілотників

Російський диктатор володимир путін провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо функціонування "зернового коридору" в яких фактично попросив, щоб Україна не чіпала чорноморський флот.

Як повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, сторони провели "докладний обмін думками з питань, що стосуються ситуації з реалізацією досягнутих за участю турецької сторони домовленостей щодо вивезення зерна з чорноморських портів".

Він зазначив, що путін розповів Ердогану, що нібито Україна за підтримки "західних кураторів" використала коридор для ударів по чорноморському флоту росії. Диктатор стверджує, що кораблі, що знаходилися там, забезпечували безпечне функціонування маршруту, проте не став згадувати, що з них здійснювалися запуски крилатих ракет по мирних українських містах.

Також путін закликав до детального розслідування обставин атаки на чорноморський флот та отримати від України гарантії дотримання зернової угоди щодо невикористання коридору у військових цілях. Лише після цього росія погодиться говорити про поновлення участі в угоді.

Крім того, диктатор поскаржився на невиконання другої частини домовленостей про розблокування експорту російських добрив.

Тим часом в ООН повідомили, що учасники угоди домовилися не планувати проходження суден із зерном коридором на 2 листопада.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня росія заявила, що більше не братиме участі в угоді, аргументувавши своє рішення атакою безпілотників на базу чорноморського флоту в Севастополі.

Ердоган пізніше заявив, що зробить усе можливе для того, щоб правочин продовжував функціонувати. Після цього судна із зерном продовжили виходити з портів.